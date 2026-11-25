La Global Climate Justice Fellowship associe des journalistes sinophones indépendants et des journalistes d’Asie centrale, d’Afrique francophone et d’Amérique latine pour évaluer le rôle de la Chine dans l’atténuation de la crise climatique mondiale.
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