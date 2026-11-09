En Ukraine, de nombreux secteurs ont été affectés par les impacts de la guerre, et les petites entreprises ne sont pas épargnées. Pourtant, certaines, au sein desquelles les femmes occupent une place toute particulière, parviennent à contrer les problèmes liés aux infrastructures et chaînes d'approvisionnement, aux pénuries de main-d'oeuvre, et à un manque de financement.

Une étude financée par le PNUD a révélé que 83 % des petites entreprises ukrainiennes ont gravement souffert des conséquences de la guerre. Par ailleurs, la prévalence de celles dirigées par des femmes a aussi augmenté depuis l'invasion du pays. Beaucoup de femmes sont devenues entrepreneuses en raison de déplacement, de la perte de revenus, de l'absence d'un conjoint engagé dans l'armée et, surtout, de la nécessité de concilier un travail flexible avec leurs responsabilités familiales.

Selon le site The New Voice of Ukraine, au premier trimestre de 2026, les femmes représentaient près de 60 % des entrepreneuses individuelles nouvellement inscrites, contre environ 49 % au commencement du conflit.

Par ailleurs, en 2025, des femmes étaient à la tête de 12 757 nouvelles activités, soit 34 % des entreprises récemment constituées. Des données datant de mars 2026 montrent que les femmes dirigent près de 32 % des sociétés immatriculées en Ukraine.

« La guerre peut détruire très vite une entreprise, mais en même temps elle crée un besoin constant d'adaptation », nous explique lors d'un entretien l'écrivaine et journaliste Viktoria Belim-Frolova, depuis un endroit en Ukraine. « Un endroit » semble être une description pertinente car elle se déplace beaucoup, habitant et travaillant dans l'est de l'Ukraine et au sein de communautés sur la ligne de front depuis plus de deux ans. En 2024, elle quitte Bruxelles pour revenir en Ukraine, et depuis documente la manière dont les femmes sont contraintes de s'adapter à cause de la guerre.

Les entreprises locales, y compris celles dirigées par des femmes, ont tendance à ne pas renoncer si facilement. Au contraire, elles « relocalisent, modifient leurs produits ou services, ou opèrent dans des circonstances qui d'ordinaire rendraient impossible leur gestion »

Global Voices (GV) : Nous savons tous que la guerre entraîne forcément des répercussions économiques et commerciales. Vous êtes en Ukraine depuis longtemps maintenant ; comment décririez-vous la situation ?

Victoria Belim-Frolova (VBF) People relocated, companies moved operations, employees learned to work through blackouts and air raids, and businesses became much more geographically dispersed. But statistics don’t necessarily capture what economic life feels like on the ground. In eastern Ukraine, I have watched the commercial life of entire cities contract. Shops close. Restaurants disappear. Businesses move west or abroad. Skilled people leave. A place can still exist on the map while gradually losing the economic ecosystem that made normal life possible. At the same time, war creates new sectors and transforms old ones. Ukraine now has an extraordinary defense-tech industry. Engineers who might once have worked on commercial technology are developing drones, communications systems and other military technologies. So, I would describe the Ukrainian economy less as simply declining than as being violently restructured by war.

Victoria Belim-Frolova (VBF) : Les gens ont été contraints de déménager, les entreprises de délocaliser leurs activités (entraînant leur dispersement sur le plan géographique), et les employés d'apprendre à travailler malgré les coupures d'électricité et les raids aériens. Mais les statistiques ne reflètent pas nécessairement la réalité de la vie économique sur le terrain. Dans l'est de l'Ukraine, j'ai constaté une diminution de l'activité commerciale de villes entières. Les commerces ferment. Les restaurants disparaissent. Les entreprises déménagent à l'ouest du pays ou à l'étranger. Les travailleurs qualifiés partent. Un lieu peut continuer d'exister sur une carte tout en perdant progressivement l'écosystème économique qui rendait possible une vie normale. Par ailleurs, la guerre crée de nouveaux secteurs et transforment les anciens. L'Ukraine possède à présent une industrie technologique en matière de défense vraiment incroyable. Des ingénieurs, qui autrefois travaillaient peut-être dans le domaine des technologies commerciales, à présent développent des drones, des systèmes de communications et autres technologies militaires. Je dirais donc que l'économie ukrainienne n'est pas tout simplement en déclin, mais subit plutôt une restructuration forcée à cause de la guerre.

GV : Qu'en est-il des secteurs autrefois florissants tels que les technologies de l'information ?

VBF: One of the striking things about Ukraine is that the economy has not simply collapsed. It has adapted, although very unevenly. IT is a good example. Before the full-scale invasion, it was one of Ukraine’s great success stories, and it remains remarkably resilient.

VBF : Ce qui frappe entre autres est qu'outre son effondrement, l'économie de l'Ukraine est en pleine mutation, bien que ce ne soit pas de manière uniforme. Le secteur de l'informatique est un bon exemple ; avant le conflit, il représentait l'une des plus grandes réussites du pays, et aujourd'hui il est encore très solide.

GV : Et quelle est la situation actuelle du secteur de l'artisanat en ligne, traditionnellement dominé par les femmes ?

VBF: This is actually one of the areas I would be careful about describing as simply disappearing. Online commerce has given small Ukrainian producers something extremely valuable during the war: access to customers who are not physically in Ukraine. For someone making ceramics, jewelry, embroidery, clothing, cosmetics or other handmade goods, the local customer base may have become poorer or disappeared altogether. But an online business can potentially sell to Warsaw, Brussels, London or New York. The difficulties are substantial: disrupted logistics, electricity cuts, displacement, increased costs and the simple psychological difficulty of running a tiny business while your country is at war. Yet, these businesses can be unusually adaptable precisely because they are small. I’ve become increasingly interested in these very modest forms of economic resilience. We tend to talk about the Ukrainian economy through GDP, reconstruction costs and major industries. But there is another economy made up of a woman selling embroidered shirts online, someone baking cakes from her apartment, a market vendor arranging tomatoes every morning, or a displaced person restarting a tiny business in another city. These activities may look insignificant individually. Collectively, they are part of what keeps society functioning.

VBF : C'est en fait l'un des secteurs que je ne décrierais pas comme étant en voie de disparaître. Le e-commerce a apporté aux petits producteurs un atout précieux pendant la guerre, à savoir l'accès à une clientèle qui n'est pas physiquement présente en Ukraine. Pour les fabricants de poteries, bijoux, broderies, vêtements, produits de beauté et autres objets artisanaux, la clientèle locale est soit devenue plus pauvre ou bien a complètement disparu. Mais une entreprise virtuelle est capable de vendre à Varsovie, Bruxelles, Londres ou New-York. Néanmoins, les obstacles sont nombreux : perturbation des logistiques, pannes d'électricité, déplacement, augmentation des coûts, ou encore les problèmes psychologiques liés à la gestion d'une petite entreprise lorsque votre pays est en guerre. Pourtant, elles sont capables de s'adapter à cause précisément de leur taille. Je commence à m'intéresser de plus en plus à ces formes modestes de résilience économique. On a tendance à parler de l'économie ukrainienne en termes de PIB, de coûts de reconstruction et de principaux secteurs d'activité. Mais il existe un autre type d'industrie constitué de femmes qui vendent des chemises brodées en ligne, qui préparent des gâteaux dans leurs appartements, de vendeurs qui étalent leurs légumes sur le marché, ou de personnes déplacées qui redémarrent une activité dans une autre ville. Prises isolément, ces activités peuvent sembler insignifiantes, mais collectivement elles contribuent au bon fonctionnement de la société.

GV : Vous vous intéressez plus particulièrement à la manière dont les femmes et leurs communautés s'entraident. Pouvez-vous nous donner des exemples ?

VBF: One that stays with me is Anastasia, an 18-year-old woman I met in Mykolaivka, a town near Kramatorsk, where the security situation has been steadily deteriorating. She taught herself to do gel manicures by watching videos online, and eventually became the last manicurist still working in her town. What surprised me was how far women were prepared to go to see her. Some came from neighboring towns, traveling [along] roads exposed to drones, simply to have their nails done. It would be easy to dismiss this as something frivolous during a war, but I think it shows exactly the opposite. The manicure was not only about beauty. It was self-care, a small assertion of normality and control, and an opportunity for social connection. Anastasia’s little business created a space where women could sit together, talk and feel like themselves for a while. For me, this is also an example of what small businesses can mean to communities during wartime. Their value cannot always be measured simply by revenue or employment. A tiny business can become part of the social infrastructure of a place. And when these businesses disappear, communities lose more than economic activity. They lose places of connection, routine and normal life.

VBF : Je me souviens très bien du cas d'Anastasia, une jeune femme de 18 ans que j'ai rencontré à Mykolaivka, une ville près de Kramatorsk, où les conditions de sécurité se sont progressivement dégradées. Elle a appris toute seule à fabriquer des manucures au gel en regardant des tutoriels en ligne, et est ensuite devenue la dernière manucure en activité de sa ville. Ce qui m'a surpris, c'est jusqu'où les femmes étaient prêtes à aller pour la voir. Certaines venaient des villes voisines juste pour un soin esthétique, empruntant des routes susceptibles d'être attaquées par des drones. Cela peut paraître comme quelque chose de futile en temps de guerre, mais à mon avis, c'est tout à fait l'inverse. Il ne s'agissait pas d'une simple question de beauté, mais d'une forme de soin personnel, un court moment de normalité et de contrôle, et l'occasion de créer des liens sociaux. La petite activité d'Anastasia a créé un espace où les femmes pouvaient s'assoir ensemble, discuter et se sentir de nouveau elles-mêmes pour un instant. Pour moi, cet exemple illustre le rôle que peuvent jouer les petites entreprises au sein des communautés en temps de guerre. Leur valeur ne peut pas être mesurée uniquement par leurs revenus ou nombre d'employés. Une micro-entreprise peut faire partie intégrante de l'infrastructure sociale d'un endroit. Et lorsqu'elles disparaissent, les communautés perdent beaucoup plus que de simples activités économiques. Elles perdent des lieux de rencontre, de routine et de normalité.

GV : Comment le déclin de la richesse collective affecte-t-il la santé mentale de la population ?

VBF: Poverty during war is not only about having less money. It is about losing choices. When a community becomes poorer, people’s radius of possibility shrinks. You postpone medical treatment. You stop travelling. You buy cheaper food. You cannot repair your apartment. Eventually, you may not have the resources to leave a dangerous place. I see this very clearly during evacuations in [the] Donetsk region. Leaving requires resources. You need somewhere to go, money to rent another apartment, transportation, documents, perhaps someone who can help an elderly parent or a child. People sometimes remain in extremely dangerous places partly because everything they own is there.

VBF : Être pauvre en temps de guerre n'est pas seulement une question d'avoir moins d'argent mais aussi d'avoir moins de choix. Lorsqu'une communauté devient plus pauvre, son champ d'opportunités diminue. Vous reportez vos traitements médicaux, annulez vos voyages, achetez de la nourriture bon marché, ne pouvez plus faire de travaux dans votre maison. Et tôt ou tard, face au danger, vous n'avez plus les moyens de partir. Je l'ai constaté lors des évacuations dans la région de l’oblast de Donetsk. Partir nécessite des ressources. Vous avez besoin d'un endroit où aller, d'argent pour louer un autre appartement, de transports, de documents, peut-être de quelqu'un capable d'aider un parent âgé ou un enfant. Quelquefois les gens restent dans des endroits extrêmement dangereux car c'est là où se trouvent toutes leurs possessions.

GV : Qu'en est-il des femmes dans ce contexte ?

VBF: Women often carry a particular burden because they are managing households, children, and elderly relatives while also trying to earn an income. Many have also been displaced while their husbands or partners are serving in the military. Economic insecurity therefore becomes intertwined with an enormous burden of care and responsibility. There is also a psychological effect that is difficult to quantify. When a café closes or a market becomes half empty, you lose more than a business. You lose places where people meet, exchange information and feel part of a community. The impoverishment of a city is also an impoverishment of its social life.

VBF : Les femmes assument souvent une tâche difficile ; elles s'occupent du foyer, élèvent leurs enfants, prennent soin de leurs proches âgés, tout en essayant simultanément de gagner leur vie. Beaucoup ont aussi été déplacées pendant que leurs maris ou conjoints servent dans l'armée. Par conséquent, la précarité économique finit par être étroitement liée à un poids considérable de responsabilités. À cela s'ajoute un impact psychologique difficile à quantifier. Lorsqu'un café ferme ou un marché est à moitié vide, cela ne signifie pas seulement la perte d'une activité, mais celle de lieux où les gens se réunissent, échangent des informations et sentent qu'ils font partie d'une communauté. L'appauvrissement d'une ville s'accompagne aussi d'un affaiblissement de sa vie sociale.

GV : Y a-t-il de l'espoir au bout du tunnel ?

VBF: I don't really think about hope as something waiting at the end of the tunnel anymore. In Ukraine, especially close to the frontline, nobody knows how long the tunnel is. What interests me much more is what people do inside it. In Kramatorsk, I have watched people leave their homes and give vegetables from their gardens to the volunteers evacuating them. I have seen people meet for coffee after nights of explosions. Markets still open. People teach classes, repair roofs, take elderly neighbors to hospital, rescue animals and go back to work the following morning. None of this means that everything will be fine. I think there is sometimes too much pressure to turn Ukrainian resilience into an uplifting story. People are exhausted. They are losing homes, livelihoods and people they love. But resilience is real. Hope, for me, is less a feeling than an accumulation of very small actions that keep ordinary life functioning when almost everything is working against it.

VBF : Je ne considère plus l'espoir comme quelque chose qui nous attend au bout du tunnel. En Ukraine, surtout près du front, personne ne sait combien de temps le conflit va encore durer. Ce qui m'intéresse le plus est la manière dont la population y fait face. À Kramatorsk, j'ai vu des personnes abandonner leurs maisons et donner les légumes de leurs jardins aux volontaires qui les évacuaient. J'en ai vu d'autres se réunir autour d'un café après des frappes nocturnes. Les marchés restent ouverts. Certains donnent des cours, réparent des toits, emmènent leurs voisins âgés à l'hôpital, sauvent des animaux et retournent travailler le lendemain matin. Cela ne veut pas dire que tout ira bien. Je pense que parfois on représente beaucoup trop la résilience ukrainienne comme un récit inspirant. Les gens sont épuisés, ils n'ont plus de maisons, de revenus et ont perdu des êtres chers. Néanmoins, la résilience est bien réelle. Je ne considère pas vraiment l'espoir comme un sentiment, mais plutôt comme toutes sortes de petits gestes qui aident à mener une vie normale alors que presque tout s’y oppose.

GV : Comment la pauvreté transforme-t-elle les communautés et les entreprises dirigées par des femmes ?

VBF: It [is] much more visible, but what strikes me is how resourceful people become. People grow food, preserve vegetables, exchange things, rely on relatives and neighbors and combine several sources of income. Small amounts of money matter. Informal networks matter enormously. So do pensions and humanitarian assistance. For women, small businesses can become particularly important. Their activities may look marginal from the perspective of macroeconomics, but for an individual household they can mean independence and survival. There is another side to this resourcefulness, however. Having to become endlessly inventive because your income disappeared, your husband is at war, your children were displaced and your savings are running out, is survival, and we don’t need to romanticise it.