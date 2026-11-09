Cet article a été initialement publié par Hong Kong Free Press le 13 octobre 2026. La version suivante est republiée sur Global Voices dans le cadre d’un accord de partenariat de contenu. Elle fait également partie de la série « À la une » d’octobre 2026 de Global Voices, intitulée « Les géants de la tech et l’autoritarisme ». Vous pouvez soutenir cette couverture en faisant un don ici.

La police de Hong-Kong a lancé une plateforme d'éducation générée par intelligence artificielle pour les jeunes étudiants.

La plateforme interactive NSmarties AI a été officiellement lancée le 6 octobre 2026 à une cérémonie à l'école primaire Precious Blood d'Ap Lei Chau,avec environ 700 élèves qui y ont assisté, la police a dit dans une publication Facebook :

【 NSmarties童心護港AI互動平台 • 正式啟動🎉 】

國家安全，由童心出發！💪

由警務處國家安全處主辦的「NSmarties童心護港AI互動平台」今日（6日）於海怡寶血小學正式啟動！🎊 警務處處長周一鳴、警務處副處長（國家安全）江學禮、寶血會總會長區綺雯修女等一眾嘉賓，聯同約700位同學一同見證這個重要時刻。

啟動禮圓滿結束，標誌着國安教育以創新科技走進校園的新里程！🚀 願國安種子在同學心裏生根發芽，茁壯成長！

[ NSmarties : Plateforme interactive IA « Les cœurs des enfants protègent Hong Kong » • Lancement officiel ]

La sécurité nationale commence dans le cœur des enfants !

Organisée par le Département de la sécurité nationale de la police de Hong Kong, la plateforme interactive IA « NSmarties : Les cœurs des enfants protègent Hong Kong » a été officiellement lancée aujourd’hui (6) à l’école primaire Sea View Precious Blood ! Des invités de marque, parmi lesquels le commissaire de police Joe Chow Yat-ming, le commissaire adjoint de police (sécurité nationale) Kelvin Kong Hok-lai et Sœur Au Yee-man, présidente de la Société du Précieux Sang, se sont joints à quelque 700 élèves pour assister à cet événement mémorable.

Le succès de cette cérémonie de lancement marque une nouvelle étape importante dans l’intégration de l’éducation à la sécurité nationale dans les écoles grâce à des technologies innovantes ! Puisse la graine de la sécurité nationale prendre racine et germer dans le cœur des élèves, pour y grandir et s’épanouir !

Cette plateforme, développée conjointement par la police et la société hongkongaise Qianfan Technology, permet aux élèves de créer des récits personnalisés axés sur « l’approche holistique de la sécurité nationale » de la Chine — un cadre promu par le président chinois Xi Jinping qui couvre des domaines allant de la politique et de l’économie à l’écologie et à la technologie.

Elle donne également la parole à M. Chow et au chef de la sécurité Chris Tang, qui expliquent les lois sur la sécurité nationale de la ville et fournissent des informations en matière de sécurité.

Selon la police, cette cérémonie a marqué une « étape importante » dans l’intégration de l’éducation à la sécurité nationale dans les écoles de la ville grâce à des technologies innovantes.

La plateforme NSmarties a été dévoilée pour la première fois lors de la Journée de l’éducation à la sécurité nationale en avril, mais elle n’avait pas encore été pleinement mise à la disposition du public à cette époque.

Hong Kong a renforcé l’éducation à la sécurité nationale parallèlement à une vague de répression depuis que Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale en 2020, à la suite des manifestations et des troubles de 2019.

Pékin a intégré la législation sur la sécurité nationale directement dans la « mini-constitution » de Hong Kong en juin 2020, à l’issue d’une année de manifestations pro-démocratiques et de troubles. Cette loi a érigé en infraction pénale la subversion, la sécession, la collusion avec des forces étrangères et les actes terroristes — définis de manière très large pour inclure la perturbation des transports et d’autres infrastructures. Cette mesure a conféré à la police de nouveaux pouvoirs étendus et a conduit à des centaines d’arrestations dans le cadre de nouveaux précédents juridiques, tandis que des dizaines d’organisations de la société civile ont disparu. Les autorités affirment qu’elle a rétabli la stabilité et la paix dans la ville, rejetant les critiques de leurs partenaires commerciaux, de l’ONU et des ONG.