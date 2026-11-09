Madagascar réaffirme son engagement en faveur de la protection de sa biodiversité exceptionnelle et de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Dans le cadre de la 17ᵉ Conférence des Parties (COP17) sur la diversité biologique, qui s'est déroulé du 19 au 30 octobre 2026 à Erevan, en Arménie, Madagascar a mis en valeur les actions entreprises en faveur de la préservation de sa biodiversité exceptionnelle. Le pays a aussi présenter ses perspectives et ses priorités pour les années à venir, ainsi qu’à promouvoir les initiatives engagées pour la protection des écosystèmes terrestres et marins. L'espace a constitué également une opportunité stratégique pour renforcer les partenariats, développer de nouvelles collaborations et échanger avec les différents acteurs nationaux et internationaux engagés dans la conservation de la biodiversité.

Pour l’occasion, Global Voices a interviewé Tojotsara Ratefason, Directrice des Aires Protégées, des Ressources Naturelles Renouvelables et des Écosystèmes (DAPRNRE) au sein du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), et représentante du gouvernement malgache à cette rencontre. Un entretien qui porte sur la position de Madagascar dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, l’objectif mondial 30×30, le financement de la conservation et le rôle essentiel des communautés locales, des femmes et des jeunes dans la protection durable du patrimoine naturel malgache.

Suivre ici l'entretien :

Raveloaritiana Mamisoa (RM) : Où en est Madagascar dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal ?

Tojotsara Ratefason (TF): Madagascar est confiante dans sa capacité à contribuer à l’atteinte de l’objectif mondial 30×30, aussi bien pour les écosystèmes terrestres que marins. Notre pays dispose déjà d’un système d’aires protégées qui constitue un socle essentiel pour préserver sa biodiversité exceptionnelle. Selon les chiffres que nous présentons, ce réseau compte 155 aires protégées terrestres et marines. Il s’agit d’un acquis important sur lequel nous pouvons nous appuyer pour poursuivre nos efforts de conservation.

Madagascar dispose d’un cadre national de référence pour orienter ses actions en faveur de la biodiversité : la Stratégie et le Plan d’Actions Nationaux pour la Biodiversité (SPANB). Ce document définit les grandes orientations du pays en matière de conservation, d’utilisation durable et de valorisation de son patrimoine naturel exceptionnel. Il s’inscrit dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, à laquelle Madagascar est partie, et constitue un instrument essentiel pour traduire les engagements internationaux en actions nationales.

Mais la protection de la biodiversité ne se résume pas au nombre d’aires protégées ni aux superficies concernées. Notre objectif est avant tout de préserver les écosystèmes, les espèces et les habitats naturels qui font la singularité de Madagascar. Notre patrimoine naturel est unique au monde et nous avons la responsabilité de le transmettre aux générations futures.

Cette ambition implique également de renforcer la collaboration avec les communautés locales (vahoaka eny ifotony), qui vivent au contact direct de ces ressources naturelles. Leur participation est indispensable, car la conservation ne peut pas reposer uniquement sur les décisions du gouvernement. Elle doit être portée conjointement par les institutions publiques, les gestionnaires des aires protégées et les populations qui vivent dans les territoires concernés.

Nous devons donc trouver les moyens de travailler ensemble, dans une démarche de responsabilité partagée. Les communautés locales doivent comprendre l’importance de la biodiversité, participer à sa protection et pouvoir constater les bénéfices qu’elles peuvent tirer de sa conservation.

C’est également dans cette perspective que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable cherche à promouvoir les emplois verts et les opportunités économiques liés à la biodiversité unique de Madagascar. Notre richesse naturelle ne doit pas seulement être considérée comme un patrimoine à protéger : elle peut aussi représenter une source de revenus et de développement pour les populations, à condition d’être valorisée de manière durable.

L’enjeu est de permettre aux communautés de mieux connaître la valeur de leurs ressources naturelles, d’en être fières et de comprendre qu’elles ont tout intérêt à les préserver. Lorsque les populations constatent que la conservation contribue à améliorer leurs conditions de vie, elles peuvent devenir des partenaires encore plus engagés dans la protection de leur environnement.

RM : Quels sont les financements disponibles pour la conservation et comment sont-ils utilisés, et comment le gouvernement veille-t-il à ce que ces ressources profitent réellement aux communautés locales?

TR: Madagascar dispose d’un atout majeur pour mobiliser des financements en faveur de la biodiversité : notre pays figure parmi les 17 pays mégadivers au monde, reconnus pour la richesse exceptionnelle de leur patrimoine naturel et l’importance de leurs espèces endémiques. Cette reconnaissance renforce l’importance de Madagascar dans les efforts internationaux de conservation de la biodiversité. Notre pays a également bénéficié de financements du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), connu sous son sigle anglais GEF (Global Environment Facility), qui soutient des projets environnementaux.

Toutefois, au-delà de la mobilisation des ressources financières, notre objectif est de faire en sorte que ces financements puissent atteindre les communautés locales. Les populations vivant à proximité des aires protégées jouent un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes et doivent pouvoir bénéficier concrètement des efforts de conservation.

Nous devons donc veiller à ce que les financements consacrés à la biodiversité ne servent pas uniquement à soutenir les activités de protection de la nature, mais contribuent également au développement des communautés concernées. Il est important que les populations locales puissent tirer des bénéfices de la conservation, notamment à travers des initiatives économiques durables et des activités génératrices de revenus compatibles avec la préservation des ressources naturelles.

L’enjeu est de concilier la protection de notre patrimoine naturel avec l’amélioration des conditions de vie des populations. La conservation doit être une responsabilité partagée, mais aussi une opportunité pour les communautés locales. En constatant les bénéfices concrets de ces actions, elles pourront s’impliquer davantage dans la protection de la biodiversité malgache.

Cet article a été réalisé dans le cadre du programme « 2026 CBD COP17 Fellowship », géré par Informed Earth en partenariat avec l’Earth Journalism Network d’Internews.