Cet article fait partie de la série « Spotlight » de Global Voices de septembre 2026, intitulée « La contestation dans la démocratie ». Cette série vise à explorer les différentes formes de contestation, les tactiques utilisées par les États pour les délégitimer et les réprimer, ainsi que la relation complexe entre contestation et démocratie. Vous pouvez soutenir cette couverture médiatique en faisant un don.

La démocratie se présente souvent comme un système ordonné et structuré de représentation et délibération, incolore et linéaire, à l'image d'une structure organisationnelle de la fausse architecture classique que de nombreux pays démocratiques adoptent pour leurs bâtiments gouvernementaux. Les votes élisent des députés, les débats conduisent à voter pour des lois, la participation appelle à l'action, comme les colonnes mènent à un fronton.

Mais la démocratie n'est pas réellement une histoire de chambres confortables de débats ou de discours politiques, enfin ce n'est pas seulement ça. Démocratie signifie gouvernement du peuple, et dans la majorité des systèmes que nous appelons démocraties aujourd'hui, le rôle du peuple se réduit quasiment au vote, et il s'agit généralement d'un vote restreint, difficile et limité qui fait peu ou rien pour la responsabilité ou l'expression des préférences pour des thèmes spécifiques.

Manifester est l'un des moyens qui nous permettent de combler le fossé entre la promesse de la démocratie et les structures formelles dont nous disposons. Avec la manifestation, le peuple peut exprimer les réponses émotives générales ou les propositions politiques très spécifiques; nous pouvons noter les longs intervalles entre les cycles électoraux pour influencer le gouvernement en dehors du bureau de vote, et peut-être le plus important nous pouvons construire des coalitions et la solidarité, et former une une conscience collective de nos responsabilités démocratiques.

Voter est une action unique, standardisée et en majorité une action solitaire. La manifestation à l'inverse s'étend sur des dizaines, voire des centaines de combinaisons, nous permettant à nous, le peuple, d'exprimer notre créativité ensemble grâce à notre engagement civique. Une des choses merveilleuses de cet épisode a été de voir le large rang de capacité et d'ingéniosité des personnes qui utilisent la manifestation pour inspirer les autres, exprimer la colère ou la détermination et faire pression sur les gouvernements et les législateurs.

L'exemple le plus évident de cela se trouve peut-être dans l'article collaboratif sur la musique contestataire, avec des exemples de chansons de différents styles et différentes approches, y compris comprendre ce que signifie utiliser la musique pour la défense. Au Japon, les jeunes découvrent de nouveaux changements à travers l'activisme, comme distribuer des affiches, tandis que le « Parti des cafards » en Inde a eu recours à des mèmes et à l'humour en ligne pour mobiliser les jeunes dès le début du mouvement.

Une répression sévère exige davantage de créativité, comme le souligne cet article sur l’évolution de l’art de rue en Russie. De même, les Russes, dont beaucoup sont en exil, recourent à l’allusion et aux jeux de mots dans des vidéos en ligne pour diffuser leurs messages.

Cela nous amène à nous demander, comme l’explore très bien cet article, si les manifestations en ligne et dans la rue sont tout aussi efficaces, et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses respectives. Et si le monde numérique a permis l’émergence de nouvelles formes de protestation, il a également donné lieu à de nouvelles méthodes de répression. Nos amis de Ranking Digital Rights ont contribué à cet article très bien documenté sur la complicité des entreprises de télécommunications dans les coupures d’Internet en Afrique. Cet article d’AlgorithmWatch détaille le logiciel de surveillance russe utilisé contre les manifestants en Géorgie. En effet, le monde virtuel peut être utilisé pour s’approprier, saper ou rediriger l’énergie de la contestation, comme le montre cette étude de cas de Funky Citizens en Roumanie.

Cependant, malgré leur dynamisme, les manifestations en ce moment, il est important de se demander quel sera l'impact sur le long terme et les conséquences, bonnes et mauvaises. Les manifestations qui ont eu lieu au Bangladesh il y a deux ans ont été couronnées de succès puisqu’elles ont conduit à un changement de gouvernement ; cet article se demande si ce changement a entraîné une évolution significative dans la manière dont les responsabilités sont assumées au sein de la démocratie. Et cet article percutant, publié au Népal, suit les traces de ceux qui ont participé aux manifestations de la Génération Z de 2025, et examine l’impact à long terme des blessures et des traumatismes subis.

Comme pour tous nos épisodes mensuels, celui-ci vise, à bien des égards, à mettre en lumière les points communs qui unissent tous nos pays, mais aussi les exceptions qui peuvent nous ouvrir à de nouvelles idées ou nous inciter à agir différemment. Cet épisode est donc une forme de protestation à part entière : une manière de réaffirmer que la protestation est légitime et importante pour notre démocratie, où que ce soit.