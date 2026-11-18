Cet article a été rédigé par Durmish Aslano de Radio Romano Avazo dans le cadre du programme de subventions Digital Spark, qui s’inscrit dans le projet « Regional Support Mechanism EECA » mis en œuvre par Metamorphosis Foundation et TechSoup, en partenariat avec CIVICUS et sous l’égide de Digital Democracy Initiative (DDI), qui couvre les pays du Sud. L’article est publié sur Global Voices dans le cadre d’un accord de partage de contenu.

Depuis des années, Radio Romano Avazo est l’un des rares espaces où la langue et la culture roms peuvent être entendues régulièrement au Kosovo. Basée à Prizren, cette radio communautaire propose des contenus destinés au public rom, dont l’accès aux médias dans sa langue maternelle est souvent limité.

Mais alors que les médias en ligne prennent de plus en plus d’importance, une question est devenue impossible à ignorer : qu’adviendra-t-il des contenus en langue romani une fois la diffusion radio terminée ?

Dans le cadre du projet Romani Voice Digital: Podcast Platform for Civic Inclusion ( « Voix numérique rom : plate-forme de podcasts pour l’inclusion civique »), Radio Romano Avazo a franchi une étape importante pour apporter une réponse à cette question. La station a en effet transformé ses contenus culturels existants en podcasts, et créé ainsi une présence numérique pour les contenus audio en langue romani sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et son site web.

Ce projet allait bien au-delà d’une simple mise à niveau technologique. Il s’agissait de combler un vide qui existait jusqu’alors pour la communauté rom du Kosovo, en créant un espace numérique dédié, où la langue, la culture, les témoignages et les voix roms pourraient continuer d’exister et être consultés partout et à tout moment.

De la radio en direct à des archives numériques permanentes

Par définition, les contenus radiophoniques sont liés à un moment précis. Si les auditeurs ne sont pas disponibles au moment de la diffusion d’une émission, ils doivent s’en passer. Pour une émission telle que Gjuha dhe Kultura (« Langue et culture »), qui propose sur cette station des conversations et des récits méritant de perdurer au-delà d’une simple diffusion, cette limitation semblait particulièrement regrettable. Ce projet a permis de changer la donne.

Trois épisodes clés ont été sélectionnés et adaptés au format podcast pour permettre au public de les écouter à la demande. Passer de la production de contenus regroupant des voix et savoirs culturels roms qui disparaissaient après leur diffusion, à la création d’une archive numérique accessible à tous a représenté une transition importante pour cette petite radio communautaire.

Trois récits, trois personnalités, une langue

Au cœur de ce projet figuraient des entretiens avec trois personnalités qui ont chacune contribué, à leur manière, à la langue, à la culture et à la vie publique roms. Le premier épisode, Skolatar ani Bibloteka (« De la salle de classe à la bibliothèque »), était consacré à Urma Menekshe, professeure de langue rom à Prizren et fondatrice de la mini-bibliothèque rom. Elle est également auteure et traductrice.

Parfait exemple de la façon dont l’éducation, les livres et la préservation de la langue sont intimement liés, son histoire démontre que les langues ne se transmettent pas uniquement par le biais des institutions, mais qu’elles s’épanouissent aussi dans les salles de classe, les bibliothèques, les foyers familiaux et les conversations du quotidien.

Le deuxième épisode, Artesta ani Politika (« De l’art à la politique »), a permis au public de mieux connaître Sejnur Veshall, homme politique et ancien vice-ministre de la Culture, mais aussi comédien et poète.

Son expérience a offert l’occasion d’explorer la relation entre la culture et la vie publique, tout en abordant les défis auxquels la communauté rom est confrontée, et l’importance d’un soutien accru à la culture et à la langue roms au Kosovo.

Le troisième épisode, Kulturatar ani Televizia (« De la culture à la télévision »), présentait Daut Qulangjiu, rédacteur en chef de la rédaction en langue rom de la RTK, mais aussi ancien danseur, folkloriste et comédien.

Son parcours personnel ayant su allier culture traditionnelle, arts du spectacle, médias et télévision, il a offert aux auditeurs un aperçu de l’évolution de l’expression culturelle rom et de la manière dont celle-ci peut continuer à trouver sa place dans les médias contemporains.

L’une des forces de ces podcasts a résidé dans leur dimension humaine.

Ainsi, les conversations ne se sont pas limitées aux questions classiques sur la langue, la culture ou leur parcours professionnel. Les auditeurs ont également pu découvrir les personnalités qui se cachaient derrière ces figures publiques.

Cette approche a permis de transformer ces épisodes qui n’étaient au départ que des interviews classiques, en témoignages auxquels le public a pu s’identifier.

Par ailleurs, les invités ont été invités à partager leurs points de vue et leurs recommandations sur la manière d’améliorer la situation de la communauté rom, notamment en matière de langue et de culture.

Un espace numérique que la communauté attendait

C’est peut-être immédiatement après la publication du contenu que la pertinence du projet s’est le plus clairement manifestée.

En effet, les podcasts, qui ont été promus à l’aide de supports visuels spécialement conçus et diffusés via les canaux de communication déjà utilisés par la communauté rom, ont suscité une réaction d’une intensité inattendue.

Des auditeurs roms, issus non seulement de Prizren mais aussi d’autres communes, ont très rapidement voulu savoir comment ils pouvaient accéder aux épisodes du podcast.

Cet engouement était très révélateur.

Il montrait que le problème ne résidait pas nécessairement dans un manque d’intérêt pour les contenus numériques de la part de la communauté rom, mais plutôt dans l’absence de contenus qui en valaient la peine en langue romani.

Ces podcasts ont également pour objectif de toucher un public au-delà du Kosovo. Disponibles sur des plateformes internationales, ils permettent à la diaspora de langue romani, en Europe et ailleurs, d’accéder à des récits et à des conversations dans leur langue natale.

Pour une communauté dont la langue transcende les frontières, cela offre l’occasion de renforcer les liens entre les Roms du Kosovo et ceux qui vivent ailleurs.

Un impact qui ne se réduit pas à des statistiques

Le projet s’est fixé des objectifs clairs en matière de croissance de l’audience, notamment plus de 500 écoutes et plus de 200 nouveaux followers. L’idée est également de créer une rubrique podcast pérenne sur le site web de Radio Romano Avazo.

Les premières réactions témoignent déjà d'un intérêt important. Le contenu a en effet enregistré à ce jour des dizaines de milliers de vues et d’écoutes sur les différents canaux numériques.

Cependant, l’impact du projet ne peut se mesurer uniquement à l’aune des indicateurs analytiques.

Chaque nouvelle personne qui découvre un podcast en langue romani représente une nouvelle occasion pour cette langue de se faire entendre. Chaque personne qui partage un épisode avec un proche ou un ami contribue à sa diffusion. Et chaque jeune Rom qui découvre sa langue et sa culture sous un format numérique moderne se voit rappeler que le romani a également sa place dans le monde numérique.

Cette expérience démontre que la transformation numérique n’exige pas forcément des infrastructures coûteuses ou des solutions complexes. Pour les médias communautaires, elle peut commencer par la récupération de contenus de qualité qui existent déjà pour leur donner une nouvelle vie. Le projet a également montré qu’il existe un public pour les contenus numériques en langue romani.

Le prochain défi est celui de la pérennité.

La rubrique podcast du site web de Radio Romano Avazo pourrait devenir un espace permanent dédié aux futurs épisodes, aux débats culturels et à d’autres productions en langue romani. Les trois premiers podcasts peuvent servir de base à la création d’une archive numérique plus vaste, et à une stratégie plus large visant à impliquer les jeunes, les femmes, les communautés roms rurales et l’ensemble de la diaspora rom.

Plus important encore, ce projet a démontré que préservation linguistique et inclusion numérique peuvent aller de pair.