« Que consommons-nous : des aliments qui régénèrent la vie ou qui la mettent en danger ? », est la question que pose Eliana Estrella, le 7 septembre dernier, dans l'amphithéâtre de l'université San Francisco de Quito en Équateur. La communicatrice renommée et membre du Comité des utilisateurs du marché alimentaire (CUUM) s'est exprimée lors du colloque « Coeurs sans graisses trans », devant des organisations sociales, universités et agences sanitaires.

Le colloque était le premier évènement d'un programme exhaustif d'activités d'une durée de trois jours. Le 8 septembre, des organisations civiles et des représentants universitaires se sont réunis à la Faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO Ecuador) pour un atelier consacré à l'identification de priorités, de capacités et de stratégies de plaidoyer relatives aux maladies non-transmissibles. Puis le 10 septembre, le groupe de travail « Nourriture pour la Vie » s'est penché sur les initiatives préconisées par la société civile, en mettant en évidence leurs défis et leurs difficultés.

La question d'Eliana Estrella recentre le débat autour d'une scène de tous les jours : une personne face à un rayon de supermarché. Des produits comme la margarine, les biscuits, pâtes à tartiner, beignets, gâteaux et aliments frits peuvent contenir des acides gras trans industriels en fonction des huiles, des graisses et des procédés utilisés lors de leur fabrication. Cependant cette différence n'est pas toujours évidente au moment où le consommateur doit faire un choix.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, ces acides gras résultent principalement d'un procédé d'hydrogénation partielle : l'hydrogène est ajouté à l'huile pour la rendre solide ou semi-solide. Les huiles partiellement hydrogénées sont ensuite utilisées dans certains aliments afin de modifier leur texture et prolonger leur durée de vie, et représentent un avantage d'un point de vue de la fabrication et de la conversation, mais pas de la santé.

Des acides gras trans d'origine naturelle existent aussi dans la viande et les produits laitiers provenant de ruminants. Selon l'OMS, les deux catégories sont tout aussi nocives, mais les efforts en matière de réglementation portent essentiellement sur les acides gras trans produits industriellement car il est tout à fait possible de les éliminer de la chaîne alimentaire et de les remplacer par des matières grasses plus saines.

Beatriz Champagne, directrice générale de Coalición América Saludable (CLAS), un collectif régional comprenant plus de 200 organismes et individus, considère que ce problème dépasse le cadre de choix personnels : « Les maladies liées au hasard n'existent pas. Elles sont la conséquence logique de systèmes sanitaires et alimentaires, et de processus réglementaires qui ont échoué à protéger la population. »

Selon des estimations de l'OMS, plus de 278 000 décès par an sont dus à la consommation d'acides gras trans produits industriellement, lesquels sont liés à un risque plus élevé de maladie coronarienne, AVC et décès.

Daniel Antiporta, qui représentait l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) lors du sommet, a lui abordé l'ampleur du problème dans la région, soit plus de 150 000 morts en Amérique, dont près de la moitié prématurées. Par ailleurs, l'impact n'est pas seulement limité à une espérance de vie plus courte, mais affecte aussi le développement et le bien-être des individus.

Quant à Eliana Estrella, elle s'est intéressée aux facteurs associés à chaque achat. Qualifiant ces produits d'« accessibles » et de « bon marché », et faisant l'objet d'une promotion intensive, elle explique qu'ils ne constituent que des alternatives aux produits frais et à l'agriculture locale, car l’argent dépensé par les consommateurs ne bénéficie plus aux producteurs.

Malek Batal, professeur au Département de Nutrition de l'Université de Montréal, relie ces choix à l'offre disponible : « Nous ne pouvons acheter que ce qui existe, et à un prix abordable. » Il ajoute que le fait d'axer les recommandations uniquement sur les individus peut accroître la frustration et le sentiment d'incapacité à prendre soin de sa propre santé.

Lors d'autres entretiens pour cet article, Beatriz Champagne et Eliana Estrella nous ont expliqué les conséquences du problème sur la vie quotidienne. Selon Beatriz Champagne, bien que le processus d'hydrogénation permette de produire des matières grasses solides et de prolonger la durée de conservation de certains produits, il peut avoir des répercussions à long terme. Par exemple, une crise cardiaque peut nécessiter des soins d'urgence, un traitement médicamenteux et une opération chirurgicale, ou un AVC peut affecter la parole et la mobilité, et rendre nécessaire des soins permanents.

La maladie a aussi un impact sur les revenus, la gestion du temps et l'organisation d'un foyer. « Nul homme n'est une île », souligne Beatriz Champagne. Dans les situations où il n'est pas possible de recruter un(e) aide soignant(e), la responsabilité en matière de prestations de soins incombe souvent au conjoint ou à un autre membre de la famille.

Par ailleurs, la capacité à réduire les risques dépend souvent du niveau d'éducation, des revenus et de l'endroit où les gens vivent. C'est pourquoi Beatriz Champagne insiste sur la nécessité d’une approche collective : « Il est essentiel de mettre en place une politique de réduction des risques pour l'ensemble de la population équatorienne, pour que tout le monde soit protégé. »

C'est l'expérience personnelle d'Eliana Estrella qui l'a poussée à s'engager. Le décès de sa mère il y a 15 ans, suite à un cancer, a réveillé en elle la crainte de tomber malade et l'a incitée à se tourner vers une alimentation plus saine. À l'époque, elle n'a pas établi de lien entre la maladie et les acides gras trans, mais son parcours l'a rapprochée des produits issus de l'agriculture biologique, des personnes qui les cultivent et prennent soin de la terre. Elle reconnaît qu'un changement de régime alimentaire demande du temps, de la volonté et un accès à d'autres solutions.

L'Equateur dispose déjà de lois dans ce domaine : la Décision ministérielle no 4439 prévoit un maximum de 2 grammes d'acides gras trans par 100 grammes de matières grasses. La limite couvre les huiles, graisses et margarines vendus aux consommateurs ainsi que les ingrédients utilisés par l'industrie agroalimentaire, les boulangeries, restaurants et services alimentaires. Les acides gras trans présents naturellement dans la viande ou les produits laitiers provenant de ruminants sont exemptés.

L'Équateur a adopté le seuil recommandé par l'OMS, bien que l'étendue de la décision ministérielle diffère légèrement. L'OMS recommande d'appliquer la limite à tous les aliments. Cependant, la décision n'inclut pas spécifiquement tous les produits finis transformés, ou encore l'interdiction de produire et utiliser des huiles partiellement hydrogénées, une autre mesure que l'OMS soutient.

L'application de l'accord 4439 constitue un autre problème, dès lors que sa mise en oeuvre est confié aux autorités sanitaires sans pour autant préciser la fréquence des contrôles, des protocoles de laboratoire ou de la publication de résultats. Les organisations qui assurent la promotion de la campagne ont comblé ces lacunes à l'aide d'un programme clair : l'extension du champ du règlement à l'ensemble des produits transformés, l'interdiction d'utiliser des huiles partiellement hydrogénées, et la mise en place d'un plan de suivi efficace. Par ailleurs, elles continuent à produire des supports d'information, à établir des liens avec les marchés agroécologiques, et à créer des espaces de discussion entre les organisations civiques et le milieu universitaire.

Présentant le règlement équatorien de 2013 comme un premier pas en faveur de normes internationales, Daniel Antiporta souligne qu'en Amérique, près de 828 millions d'habitants sont protégés par des politiques fondées sur les meilleures pratiques. Le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Pérou et le Brésil figurent parmi les pays qui ont accompli des progrès dans ce domaine.

Par conséquent, la prochaine étape doit associer les mesures réglementaires à la capacité de les mettre en œuvre. Pour cela, Beatriz Champagne évoque l'approbation de projets de lois, l'élaboration de règles pour les implementer, et un mécanisme de contrôles périodiques. Daniel Antiporta, quant à lui, ajoute deux autres conditions : la création de tests en laboratoire et de protocoles capables de déterminer le type de matières grasses contenues dans la nourriture, de vérifier la conformité des aliments avec la limite d'acides gras trans stipulée dans la décision ministérielle et si les huiles partiellement hydrogénées ont été retirées de la chaîne alimentaire.

Eliana Estrella résume ces technicalités en une aspiration commune : « parcourir un rayon de supermarché sans avoir à verifier les étiquettes », avec la certitude que ces matières grasses nocives n'y figureront pas. La question ne porte plus uniquement sur ce que chaque individu décide de consommer, mais plutôt sur la protection dont il bénéficie au moment de faire un choix.