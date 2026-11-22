Alors que le Niger comptait plus de 27 millions d'habitants en 2024, plus de la moitié de cette population faisait face à un problème de justice durant ladite année, selon les enquêtes sur les besoins et la satisfaction en matière de justice, menées par l’Institut de La Haye pour l’innovation de la justice (HiiL) avec le ministère de la Justice.

Au total, 61 % des personnes ont rencontré au moins un problème de justice et les hommes sont plus nombreux à le déclarer, à 70 %, contre 52 % des femmes. Ce chiffre ne signifie pas que les femmes subissent moins d’injustices. Il révèle surtout que beaucoup d’entre elles ne reconnaissent pas leurs difficultés comme des problèmes de justice, ou renoncent à les faire valoir. Les résultats de l’enquête soulignent que les femmes ont besoin de justice autant que les hommes, mais elles rencontrent des obstacles plus nombreux.

Bien avant les salles d’audience, elles connaissent des entraves dans les familles, les villages et les espaces de médiation, et les sujets portent souvent sur les questions de la terre, l’héritage et la garde des enfants. L'enquête révèle aussi que ces décisions façonnent les revenus des femmes, leur sécurité économique et leur capacité à investir dans leur avenir.

Des problèmes invisibles

Entre les femmes et les hommes, les écarts sont nets. Les femmes abandonnent plus souvent une démarche en cours : 38 % contre 34 % des hommes. Près de deux tiers des femmes n’ont pas d’éducation formelle (64 %, contre 47 % des hommes). Et 41 % des femmes interrogées disent ne connaître aucun des droits humains proposés, contre 31 % des hommes.

La violence domestique est le problème que les femmes rapportent le plus souvent : 29 % d’entre elles déclarent en avoir été victimes, devant la criminalité, les conflits de voisinage et les litiges fonciers. Pour l’ensemble de la population, les violences domestiques sont passées de la huitième à la troisième place des problèmes les plus graves entre 2022 et 2024. HiiL y voit peut-être le signe d’un changement d’attitude à l’égard de la dénonciation.

Les litiges fonciers arrivent en deuxième position parmi les problèmes les plus graves (17 %), derrière les crimes et délits (23 %). Dans une publication d’octobre 2026, HiiL indique par ailleurs que les problèmes fonciers représentent 23 % des problèmes de justice recensés, avec un niveau de gravité de 7,1. Ces deux chiffres ne portent pas sur la même base. Les litiges concernent les limites de champs, les successions, les ventes contestées et les dégâts aux cultures.

Plus de 80 % des Nigériens vivent dans les zones rurales. Pour les femmes rurales, la terre est une source de nourriture, de revenus et d’autonomie économique. Leur accès reste pourtant fragile : pratiques coutumières, pression familiale, travail sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas. HiiL a mené une recherche qualitative dans les régions de Dosso et de Tillabéri, qui a débouché sur un manuel de bonnes pratiques destiné aux professionnels de la justice.

L’héritage : une injustice silencieuse

Le droit formel nigérien reconnaît aux femmes le droit de posséder, d’utiliser et d’hériter des terres. Dans la pratique, les règles coutumières et familiales peuvent pourtant les priver de leur part. Dans certaines zones, une femme est considérée comme appartenant désormais à la famille de son mari après le mariage, et se trouve exclue de la transmission foncière dans sa famille d’origine.

Les cas concrets illustrent ce mécanisme. Dans son rapport annuel 2025, HiiL cite le parcours de Saouda, veuve et mère de cinq enfants, qui a perdu l’accès au champ de son mari après que des proches en ont revendiqué la propriété. Elle a retrouvé ses terres après avoir été informée de ses droits grâce à des campagnes de sensibilisation.

Cette exclusion a des conséquences économiques directes. Une femme qui perd un champ hérité perd aussi une source de revenus, de sécurité alimentaire et de capacité à investir dans l’élevage, le commerce ou l’amélioration de son exploitation.

La garde des enfants

Après une séparation, un divorce ou le décès d’un conjoint, les arrangements familiaux déterminent souvent où vivent les enfants, qui assure leur entretien et si la mère conserve un lien effectif avec eux. Ces décisions se prennent souvent hors du tribunal, et les normes coutumières peuvent peser lourd.

Dans son rapport, HiiL en donne une illustration. Amina, détenue à la suite d’un conflit sur la garde de ses enfants, pensait que seule sa famille pouvait l’aider. Elle ignorait qu’elle pouvait obtenir légalement cette garde, car on lui avait affirmé qu’après un divorce, selon l’islam, une femme n’avait pas ce droit. Dans un autre cas, un chef coutumier a attribué la garde au père, au nom de la religion. Dans ces contrés, les jugements coutumiers tendent à privilégier l’autorité masculine dans les affaires familiales.

Le rapport général des États généraux de la justice réalisé en 2020, relevait déjà que les femmes étaient sous-représentées dans la magistrature : fin 2017, sur 399 magistrats, on comptait 39 femmes. Aucune femme ne siégeait parmi les assesseurs coutumiers, alors que les audiences coutumières seraient plus favorables à la parole des femmes en présence d’autres femmes. Le rapport recommandait d’en intégrer.

Le poids des normes sociales

La préservation des relations familiales est la raison la plus souvent invoquée par les femmes pour ne pas saisir ni les tribunaux ni les autorités coutumières : près d’un tiers d’entre elles la citent. Une femme qui réclame sa part d’héritage ou la garde de son enfant peut être perçue comme celle qui divise la famille, même lorsqu’elle défend un droit légitime. Des témoignages recueillis dans le pays décrivent des proches qui conseillent le silence, et des femmes qui craignent de nuire à l’honorabilité de leur famille.

Les contraintes économiques s’ajoutent. Environ 4 % des femmes disent n’avoir pas agi faute d’argent, mais la dépendance financière envers le conjoint ou la famille limite aussi leur capacité à décider seules d’une procédure. Un responsable d’ONG cité par HiiL raconte le cas d’une jeune femme de 25 ans contrainte d’abandonner une affaire de violences domestiques, faute de pouvoir payer un avocat :

Les femmes viennent souvent nous voir après avoir épuisé leurs maigres ressources. Elles sont alors coincées, incapables de poursuivre leurs quêtes de recherche de solution à leurs problèmes. Même si je préfère aller devant le juge je ne pourrai pas car je n’ai pas les moyens. Je ne suis qu’une vendeuse d’eau fraîche et de Bissap, même si je sais que je peux aller devant le juge si mon mari ne me nourrit pas, je n’ai pas de quoi supporter les aller-retours et autres frais qu’on demande à la justice.

Enfin, environ un quart des femmes ayant un problème de justice ont choisi de ne pas agir parce qu’elles estimaient que la démarche n’aboutirait pas à un résultat équitable.

Les femmes informées de leurs droits choisissent plus souvent la justice coutumière que la justice formelle. Elle est plus rapide, plus proche, rendue en langue maternelle. Elle est aussi souvent perçue comme partiale et patriarcale. La famille est citée comme source d’aide par 40 % des femmes, contre 28 % des hommes, alors que le tribunal formel n’est cité que par 4 % des femmes, contre 6 % des hommes.

Les hommes passent par des démarches plus fréquemment que les femmes : 75 % contre 71 % selon les données présentées en 2024 (Le Sahel). L’écart est modeste, mais il s’ajoute aux autres obstacles.

Des solutions existent

Le système informel est déjà la voie la plus utilisée. Dans l’eJNS 2024, la négociation directe (40 %), la famille (33 %) et l’autorité coutumière ou traditionnelle (24 %) sont les sources d’aide les plus citées, loin devant le tribunal formel (5 %). HiiL recommande d’intégrer ces acteurs au processus de justice, par exemple en conférant un statut juridique complet aux décisions coutumières, ou en renforçant la médiation et la conciliation.

L’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire (ANAJJ), créée par la loi n° 2011-42, offre gratuitement des consultations, de l’information sur les droits, une orientation et, sous condition d’indigence, une assistance judiciaire. Son bilan 2025 fait état de 33 394 bénéficiaires de l’assistance juridique, dont 8 489 femmes, et de 3 747 aides judiciaires accordées par ses bureaux, dont 550 pour des femmes. Le ministre de la Justice a présenté d’autres chiffres lors de la première Semaine nationale de l’assistance juridique et judiciaire, organisée en décembre 2025 autour des femmes et des enfants. Ces écarts de comptage invitent à lire les bilans administratifs avec prudence.

L’ANAJJ couvre huit régions, ce qui laisse de nombreuses zones rurales peu desservies. Des initiatives complémentaires existent, comme celles de l’Association des femmes juristes du Niger, qui œuvre depuis trente-cinq ans pour l’assistance juridique des femmes et des enfants.

Le point faible reste la résolution. Selon l’eJNS 2024, 56 % des problèmes de justice restent non résolus (20 % sont en attente et 36 % sont abandonnés). En revanche, 72 % des solutions obtenues sont jugées équitables, et le fait de prendre des mesures améliore nettement les chances de résolution. Le défi n’est donc pas seulement l’accès, mais la capacité à mener une démarche jusqu’au bout.

Une justice pour les femmes

Le problème n’est pas seulement l’existence de tribunaux. Il s’agit de faire en sorte que les femmes sachent qu’elles ont des droits, comprennent comment les faire respecter et puissent le faire sans craindre d’être rejetées par leur famille ou leur communauté. La connaissance des droits doit aller de pair avec la capacité à les exercer, avec le soutien des chefs traditionnels et religieux.

Dans les zones rurales, cela passe par des actions concrètes. Des chefs traditionnels, des femmes leaders et des leaders religieux ont été formés aux droits fonciers des femmes. Une femme leader a plaidé pour l’accès à une parcelle pour son groupement, et le chef du village s’est publiquement engagé à leur en trouver une. La radio et le théâtre, en langues locales, ont permis à certaines femmes d’engager des démarches. Selon HiiL, l’objectif est de créer les conditions concrètes de l’exercice des droits, et pas seulement de les reconnaître dans les textes.

Une justice réellement utile pour les femmes nigériennes devrait combiner plusieurs actions : information juridique dans les langues locales, présence de cliniques juridiques dans les zones rurales, formation des autorités traditionnelles et religieuses, protection des héritières, accompagnement dans les litiges fonciers et familiaux, et intégration de femmes parmi les assesseurs coutumiers.

Pendant que la population dépasse légèrement plus de 29 millions en 2026, tant que les décisions sur la terre, l’héritage et la garde des enfants resteront prises dans l’ombre, sans garantie d’équité, beaucoup de femmes nigériennes continueront à perdre non seulement un bien, mais aussi une part essentielle de leur autonomie économique.