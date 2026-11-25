Au Sénégal, les Assises sur la réforme de la modernisation de la justice se sont tenues du 28 mai au 4 juin 2024 à Diamniadio située dans le département de Rufisque, à une trentaine de kilomètres de Dakar, capitale du pays. Plus de deux ans après ses Assises, la réforme se joue dans les Maisons de justice. Pendant ce temps, tout est bloqué au sommet de l'État.

Le 13 novembre 2026, la commission des finances de l'Assemblée nationale a refusé d'adopter le budget 2027 du ministère de la Justice. Le projet prévoit 85,76 milliards de FCFA (près de 142,58 millions de dollars américains) en crédits de paiement (montant maximal que le ministère est autorisé à décaisser). Le texte a été examiné en plénière le 18 novembre mais rejeté par les député. Le budget illustre un paradoxe qui est propre au Sénégal : les institutions sont bloquées au sommet, mais la justice du quotidien avance, lentement, dans les tribunaux et les Maisons de justice.

Des Assises à la révision, une loi adoptée, puis censurée

Les propositions découlant de ces Assises de la justice ont été regroupées en 30 grandes familles de recommandations. Entre autres, une Cour constitutionnelle, un juge des libertés et de la détention, la révision des codes, la digitalisation des procédures. Mais le désaccord était pourtant déjà visible sur un point précis : la présence du chef de l'État et du ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

Le 27 avril 2026, la présidence a publié quatre avant-projets de loi sur la plateforme Jubbanti, dont la révision de la Constitution.

Les députés du Pastef ont repris le texte sous forme de proposition de loi n°17/2026. Le gouvernement avait pourtant appelé à une large concertation avant toute réforme majeure. L'Assemblée l'a adoptée le 29 juin 2026 par 129 voix. Le président Faye annonçait un référendum. Ousmane Sonko, devenu président de l'Assemblée après son départ de la Primature, exigeait une promulgation directe.

Le 9 juillet, saisi en urgence par le président, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi n°18/2026 contraire à la Constitution. Il a relevé deux violations majeures de la procédure. La loi créait de nouvelles charges publiques, dont la Cour constitutionnelle, sans prévoir de recettes pour les financer. Le remplacement du Conseil supérieur de la magistrature tombe avec elle. Résultat : il n'existe toujours pas de Cour constitutionnelle.

Le juge des libertés et de la détention, lui, avait été annoncé par le chef de l'État dans son discours de fin d'année 2025, avec des textes promis pour le premier trimestre 2026. La réforme la plus attendue par les justiciables reste donc sur le papier.

Dans les Maisons de justice, le bilan est plus concret. Selon Me Moussa Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal, ces Maisons ont traité 15 533 dossiers de médiation et de conciliation et accompagné 30 110 usagers dans leurs démarches. Elles ont aussi recouvré 728,8 millions de FCFA sur 989,9 millions réclamés. L'État a par ailleurs régularisé la situation de 28 coordonnateurs restés hors de la fonction publique.

Côté numérique, la plateforme e-Justice, portée avec le PNUD et testée au tribunal de Pikine-Guédiawaye, a lancé la dématérialisation dans les juridictions pilotes. Le projet coûte 10,7 milliards de FCFA sur 2025-2029. Mais une plateforme ne règle pas tout. Au niveau national, le pays compte 436 magistrats en fonction, alors que le nombre total de postes est estimé à 1 324. Cette pénurie confirme le fait que la question du nombre de juges reste entière.

Détention provisoire : le vrai nerf de la guerre

C'est sur la détention provisoire que le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr hausse le ton. Dans une circulaire en date du 10 juillet 2026, adressée aux procureurs, il dénonce le recours excessif aux mandats de dépôt, y compris dans des litiges civils ou commerciaux. Il demande de privilégier les modes alternatifs de règlement, notamment pour les affaires d'escroquerie ou d'abus de confiance, et de favoriser la mise en liberté lorsque les garanties de représentation sont suffisantes.

Le constat qui accompagne cette circulaire est sans appel. Les directives précédentes n'ont pas été appliquées par tous les parquets, et le ministre encourage désormais la surveillance électronique comme alternative à la prison. Quelle peut être la portée de cette note circulaire ? La question taraude les esprits puisque ce sont les procureurs et les juges qui décident, dossier par dossier, du placement en détention.

Des constats très alarmants expliquent l’urgence décrite par le ministre. Selon un article de la Radio Télévision Sénégalaise en date 6 avril 2026, les prisons du pays comptaient 15 912 détenus pour 10 912 places. Sur ce total, 7 064 personnes, soit 44,5 %, étaient en détention provisoire, dont environ 458 depuis plus de trois ans. Les 3 595 grâces présidentielles accordées en 2026 soulagent les établissements, mais elles ne traitent pas la cause. La cause, c'est la détention avant jugement. Le gouvernement annonce 25 milliards de FCFA pour de nouvelles prisons, avec deux établissements à Louga et Malicounda dès 2027.

Un budget en hausse mais rejeté par les députés

Les autorités compétentes ont compris que toute cette réforme doit être accompagnée par des moyens conséquents. Preuve, le budget en crédits de paiement passe de 80,73 milliards de FCFA (134,91 millions de dollars américains) en 2026 à 85,76 milliards (près de 142,58 millions de dollars américains) en 2027, soit une hausse de 6,2 %. Il est réparti entre la justice judiciaire de 26,18 à 32,54 milliards FCFA (soit 43,81 à 54,45 millions de dollars américains), portée notamment par la dotation du projet d’Appui à la Justice Civile et Commerciale (JUCICOM), en hausse de 61 % et l'administration pénitentiaire qui recule de 5,4 %, avec une enveloppe qui passe de 30,91 à 29,23 milliards FCFA ( 51,39 à 48,60 millions de dollars américains). Une partie de la hausse des dépenses de biens et services vient aussi d'un reclassement de postes, et il faut en tenir compte dans toute comparaison.

Les députés ont refusé de suivre. Le 13 novembre, la commission des finances, élargie à celle des lois, a rejeté le budget. Ils ont critiqué la baisse des crédits pénitentiaires, le recours aux mandats de dépôt, la sincérité du cadrage budgétaire et la transmission tardive de documents. Le cadrage lui-même est remis en cause, puisqu'il s'appuie sur une loi de finances rectificative 2026 déjà rejetée.

Le rejet ne s'arrête pas à la Justice. Au total, dix-neuf ministères ont été recalés en commission lors des sessions des 12 et 13 novembre. Le ministre Moussa Sarr a reconnu le droit de contrôle des députés, mais souligné qu'un rejet en commission ne supprime pas automatiquement les financements. Certains évoquent désormais une dissolution de l'Assemblée à partir du 2 décembre si le blocage persiste.

Le Sénégal dispose d'un diagnostic partagé depuis les Assises. Il a une feuille de route, des textes et des chiffres. Ce qui manque, c'est un terrain institutionnel stable pour les mettre en œuvre. Pendant que les grandes réformes restent suspendues, la justice se réforme par circulaires, par plateformes et par médiation. Ces avancées sont réelles, mais elles restent fragiles.

Une justice fiable, rapide et accessible fonctionne comme une route ou un réseau électrique : elle conditionne l'activité économique, la confiance et la stabilité. Au Sénégal, la question n'est donc pas seulement de savoir qui réformera la Constitution. Elle est de savoir qui financera la justice du quotidien, et si le budget suivra la promesse.

Le contexte politique rend cet état de fait plus compliqué en raison de la scission entre Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal depuis 2 avril 2024 et Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale. Les deux, autrefois membres principaux au cœur des programmes et projets du parti Pastef pour la conquête du pouvoir.