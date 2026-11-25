Cet article s’inscrit dans la série Spotlight de novembre 2026 de Global Voices, intitulée « La justice comme infrastructure ». Dans le cadre de ce dossier spécial, Global Voices s’associe à l’Institut de La Haye pour l’innovation du droit (HiiL) afin de mettre en lumière les différentes manières dont la justice constitue une infrastructure essentielle à toute société. Vous pouvez soutenir ce travail éditorial en faisant un don ici.

Bahruz Samadov est un politologue azerbaïdjanais, militant pour la paix et candidat au doctorat à l’Université Charles de Prague — du moins, il l’était jusqu’à l’été 2024. Le 21 août 2024, le Service de sécurité de l’État l’a arrêté alors qu’il rendait visite à sa grand-mère à Bakou. À l’époque, Global Voices avait rendu compte de son arrestation, dans le contexte d’une répression plus vaste visant les voix critiques, à l’approche de la COP29, organisée par l’Azerbaïdjan en novembre 2024.

Samadov était l’une des rares voix azerbaïdjanaises à s’être opposée à la guerre du Karabakh de 2020. Dans ses articles publiés par OC Media, Eurasianet et d’autres médias, il plaidait en faveur du dialogue avec l’Arménie et dénonçait l’expulsion des Arméniens de souche du Karabakh. Les procureurs l’ont inculpé pour haute trahison, en se fondant sur ses échanges WhatsApp avec des militants arméniens pour la paix ainsi que sur des informations accessibles au public. Samadov a rejeté les accusations et s’est qualifié de « prisonnier de la paix ». Son avocat a fait valoir que la thèse de « l’espionnage indirect » avancée par l’accusation était vague et ne reposait sur aucun précédent jurisprudentiel.

Le 23 juin 2025, à l’issue d’un procès à huis clos, le tribunal des crimes graves de Bakou l’a condamné à 15 ans de prison. En septembre 2025, la Cour d’appel de Bakou a confirmé le verdict, puis la Cour suprême a fait de même en septembre 2026. Amnesty International, qui considère sa détention comme arbitraire, rapporte qu’il est maintenu à l’isolement et privé de soins médicaux. L’organisation indique également qu’il a tenté de se suicider à deux reprises, la dernière fois lors de son audience devant la Cour suprême. Ci-dessous, Global Voices publie une lettre que Samadov a écrite depuis sa prison et qu’il nous a demandé de partager.

Les vacances d’été 2024 ont pris fin dans un cauchemar : alors que je séjournais à Bakou, ma ville natale, après avoir quitté Prague où je poursuivais mes études doctorales, j’ai été arrêté par le tristement célèbre Service de sécurité de l’État d’Azerbaïdjan. Peu après, j’ai été inculpé pour « haute trahison ». En étudiant les fondements idéologiques du régime hégémonique de mon pays, j’ai établi un lien direct entre sa pérennité et le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, mettant ainsi en lumière les récits d’« unité nationale » construits autour de l’« homme fort providentiel ». Pendant et après le déclenchement de la guerre du Karabakh en 2020, j’ai critiqué le recours à la force militaire. Entre 2021 et 2024, j’ai participé à diverses conférences et rencontres à travers l’Europe, où j’ai présenté mon point de vue et plaidé en faveur d’une politique de paix et de coexistence véritablement inclusive et porteuse de sens. Le régime azerbaïdjanais, fort de plusieurs années d’expérience dans la répression, fait preuve d’une intolérance agressive à l’égard de toute forme de contestation et cible tout particulièrement les voix indépendantes du monde universitaire. Lorsque la machine répressive a été remise en marche à la fin de l’année 2023, le régime a lancé une vaste offensive contre la société civile, les médias indépendants, les responsables politiques et les universitaires. Dans des communications privées, plus de cinq prisonniers politiques ont établi un lien entre cette répression et la détérioration des relations avec l’administration Biden. Cette dernière s’était montrée particulièrement critique à l’égard des violations des droits humains en Azerbaïdjan. Quelques semaines avant de quitter la Maison-Blanche, Blinken avait invité le défenseur des droits humains Rufat Safarov à Washington afin de lui remettre le prix du Défenseur des droits humains. Quelques heures après s’être rendu à l’ambassade des États-Unis à Bakou, Safarov a été arrêté et accusé de hooliganisme et de fraude. Il s’agissait d’un signal manifeste adressé aux États-Unis : l’administration sortante n’avait aucun pouvoir pour protéger les voix critiques en Azerbaïdjan. Le gouvernement azerbaïdjanais a adopté une attitude différente à l’égard de l’administration Trump. La rencontre du 8 août 2025 et l’accord de paix qui en a résulté ont constitué un signe d’espoir qui s’est rapidement dissipé. Même si l’accord de paix ne faisait aucune référence aux droits humains, les projets de l’administration actuelle visant à s’engager durablement dans la région ont suscité l’espoir de voir apparaître, à tout le moins, des réformes minimales en Azerbaïdjan. Fait curieux, mon procès truqué a été « accéléré » et s’est achevé le 23 juin 2025, dans une procédure dont le caractère controversé était trop manifeste pour être compatible avec l’« agenda de paix ». À la suite de la visite d’une délégation américaine à Bakou en janvier 2026, plusieurs prisonniers politiques, dont moi-même, ont appelé les responsables américains à soulever la question des « prisonniers politiques » auprès des autorités de Bakou, une démarche qui avait partiellement porté ses fruits sous le second mandat de Barack Obama. Pourtant, les lourdes peines prononcées récemment et le silence des États-Unis montrent que notre appel n’a été, en réalité, qu’un cri lancé depuis nos cellules. L’équipe de Toplum TV, basée à Bakou, le vétéran défenseur des droits humains Anar Mammadli et d’autres personnes ont été condamnés à des peines pouvant atteindre 15 ans de prison. À titre de comparaison, le Parlement européen a récemment adopté une résolution appelant à la libération des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Des appels similaires ont été lancés par l’APCE, ainsi que par l’ONU. Pourtant, les lourdes peines prononcées récemment et le silence des États-Unis montrent que notre appel n’a été, en réalité, qu’un cri lancé depuis nos cellules. L’équipe de Toplum TV, basée à Bakou, le vétéran défenseur des droits humains Anar Mammadli et d’autres personnes ont été condamnés à des peines pouvant atteindre 15 ans de prison. À titre de comparaison, le Parlement européen a récemment adopté une résolution appelant à la libération des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Des appels similaires ont été lancés par l’APCE, ainsi que par l’ONU. Nombre de mes compagnons d’infortune, ces autres prisonniers politiques avec lesquels j’ai eu l’occasion de discuter, restent pessimistes et sceptiques quant à l’engagement des États-Unis dans la région. Ils écartent la possibilité d’un « scénario biélorusse ». Un prisonnier politique de premier plan a même refusé de signer l’appel mentionné précédemment : « Ils sont venus pour des questions liées à la sécurité, les droits humains ne les intéressent pas », a-t-il crié depuis le balcon de sa cellule. « Nous sommes les prisonniers de Biden », plaisantait mon codétenu, un journaliste et poète emprisonné. Il est vrai que l’administration Trump n’a, à notre connaissance, pris aucune mesure publique concernant les graves violations des droits humains en Azerbaïdjan. Si l’administration républicaine aspire à remplacer la Russie à long terme dans le Caucase du Sud, elle ne devrait pas abandonner les idéaux des Pères fondateurs dans les principes qui guident sa politique étrangère. Washington a officiellement dénoncé à plusieurs reprises les violations des droits humains dans des pays rivaux tels que l’Iran, Cuba et, auparavant, le Venezuela. Cette approche sélective des droits humains et le fait de fermer les yeux sur nos souffrances mettent en péril la sécurité démocratique des États-Unis eux-mêmes, sans parler de leur image sur la scène internationale. Cette politique soulève des questions quant à l’attachement de l’administration actuelle aux idéaux américains. Il n’est pourtant pas trop tard pour suivre les recommandations d’Amnesty International : « Saisir toutes les occasions possibles, dans les instances bilatérales et multilatérales, pour faire part des préoccupations concernant le bilan de l’Azerbaïdjan en matière de droits humains. » Bahruz Samadov

Prison d’Umbaku

27 octobre 2026

L’arrestation de Samadov et son maintien en détention illustrent clairement la défaillance des mécanismes judiciaires en Azerbaïdjan. Alors que l’administration américaine actuelle et d’autres observateurs internationaux continuent de garder le silence face à cette situation, d’autres voix appellent le gouvernement à cesser d’instrumentaliser le système judiciaire et cherchent des mécanismes permettant de réformer cette infrastructure essentielle.