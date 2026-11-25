Depuis plusieurs décennies, pour la réduction importante des barrières douanières sur les produits étrangers, en particulier ceux en provenance des États-Unis et de la République Dominicaine, Haïti a largement dépendu des produits importés pour sa consommation locale.

Cet accord a commencé dans le cadre de divers programmes d'ajustement structurel initiés entre 1994 et 1995 avec des compromis entre le gouvernement haïtien et les institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Depuis, les importations ont pratiquement envahi le marché haïtien, ce qui a généré une concurrence déloyale pour les agriculteurs locaux, qui dépendent de l'agriculture de la subsistance et des équipes traditionnelles et rudimentaires, et cela a considérablement affaibli la production nationale.

A cette réalité économique s'ajoutent les problèmes continus de Haïti avec la violence des gangs, l'instabilité politique et la perte d'infrastructures adéquates; cependant, de nombreux Haïtiens continuent de lancer des projets ambitieux. Nous prenons à titre d'exemple Rébetha Charles, entrepreneuse de 38 ans. Elle est originaire de Jérémie, et a fait des études en agronomie et travaille dans le département de Grand'Anse dans la région d'Haïti, dont la capitale est Jérémie, et a créé l'entreprise agroalimentaire REB Lokal.

REB est l'abréviation de son nom; Lokal fait référence à la fierté qu'implique l'élaboration de produits locaux. Son entreprise achète des produits à des petits agriculteurs et, dans sa petite usine de production, elle transforme ces récoltes locales en produits sains, durables et délicieux.

Lors d'une interview WhatsApp, Charles dit qu'elle se sent fière de plusieurs éléments. D'abord, son entreprise apporte une valeur additionnelle. Grâce à un processus de fabrication qui donne lieu à des produits authentiques, nutritifs et totalement locaux, les agriculteurs ont une garantie beaucoup plus importante de ne pas perdre leurs récoltes, bien que faisant face à différents obstacles, comme la détérioration des produits dans le marché.

Charles explique que le projet REB Lokal est une entreprise dédiée à transformer les produits agricoles locaux: « Nous travaillons avec un réseau de fournisseurs de quasiment 2000 personnes, qui comprennent des producteurs agricoles et de petits commerçants. Nous avons plus de 20 employés, pour lesquels nous travaillons chaque jour pour que le projet continue de se développer encore plus ».

Deuxièmement, Charles adhère à la vision de l’entreprise, qui s’engage à proposer des aliments sûrs et frais, conformes aux normes actuelles de transformation alimentaire. Cette vision met à l’honneur les traditions culinaires haïtiennes afin de préserver la saveur naturelle et la valeur nutritionnelle des ingrédients locaux. Enfin, REB Lokal s'efforce d'éviter les additifs chimiques et les ingrédients artificiels, dans le cadre de son engagement à proposer aux consommateurs des aliments sains, abordables et respectueux de la communauté.

Au départ, Charles ne se voyait pas comme une entrepreneuse. Avant de se lancer dans le secteur agricole, elle travaillait pour une organisation humanitaire internationale, mais elle a démissionné en raison d’une culture, assez courante en Haïti, de harcèlement sexuel. « En Haïti », souligne-t-elle, « la vie d’une femme n’est pas facile sur le plan professionnel. Au lieu de nous demander de faire preuve de compétence, on nous demande parfois d’autres choses. Parfois, certaines d’entre nous se rebellent et disent : “Non, nous ne sommes pas d’accord, car nous avons fait des études comme tout le monde, nous avons acquis l’expérience nécessaire”, et après cela, il y a des choses que nous décidons de ne pas faire. »

Cet environnement professionnel lui a inspiré « une telle aversion pour le travail » que, bien qu’on lui ait proposé d’autres opportunités au sein d’organisations plus importantes, elle a décidé de tout quitter. Charles a finalement remis sa lettre de démission le 31 août 2020 et a lancé le projet REB Lokal dès le lendemain.

Ça n'a pas été facile pour Charles, surtout au début. Dans une interview avec la chef Cassy, il nous a raconté que l'entreprise avait démarré avec de la « papita », à base de fruit à pain et de banane, mais que la préparation avait pris plus de cinq mois : il travaillait tous les jours sans parvenir à trouver la bonne recette. Ce n’est qu’au bout du sixième mois que la « papita » a commencé à bien se présenter et qu’il a pu la vendre dans les supermarchés. À partir de là, les choses se sont enchaînées rapidement ; chaque jour, les clients passaient davantage de commandes, ce qui n’est pas mal pour une petite entreprise qui a démarré avec 8,50 dollars en vendant de la « papita ».

L’entreprise a évolué au point de proposer désormais une large gamme de produits très répandus : « Nous vendons (nos produits) dans le département de Grand’Anse, nous les vendons dans le sud, dans l’ouest, dans plusieurs autres départements du pays et nous vendons également à l’international, aux États-Unis et au Canada. »

Tout cela découle de son engagement fondamental envers les agriculteurs haïtiens, auprès desquels elle achète ses récoltes, et de son initiative visant à encourager les consommateurs haïtiens à consommer des produits locaux :

Mwen panse li lè li tan pou peyizan yo kapab vann sa yap pwodui. Donk, mwen santi m toujou gen yon responsabilite depi m pase yon kote ki gen dennre, bagay nou yo kap fèt nan andeyò yo, mwen anvi fè yon bagay. Ann manje sa nou pwodui, ann manje sa nou fè. Sa ap pèmèt peyizan yo pa bezwen deplase kite lakay yo pou yo ale lòt kote; yo ka rete nan zòn yo, yap travay, n ap achte, n ap kondisyonnen, nap transfòme, ou menm wap konsome. Konsa, nou tout ap soti gayan, e nap gen yon lòt peyi, nap gen yon lòt kominite.

Je pense qu'il est grand temps que les agriculteurs puissent vendre ce qu'ils produisent. C'est pourquoi je me sens toujours responsable chaque fois que je passe près d'un endroit où l'on cultive ou où l'on fabrique des produits à la campagne ; je veux agir dans ce sens. Mangeons ce que nous produisons, mangeons ce que nous fabriquons. Ainsi, les agriculteurs n’auront pas à quitter leur foyer pour aller ailleurs ; ils pourront rester dans leur région : eux travaillent, nous achetons, traitons et transformons, et vous consommez. De cette manière, tout le monde y gagne et nous aurons un autre pays, une autre communauté.

L'intérieur des installations de traitement de REB Lokal offre une impression différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. On y trouve des salles de production, de transformation et de conditionnement où les employés travaillent en blouse blanche, avec un filet à cheveux et des gants.

On trouve également une vitrine remplie d'étagères présentant des produits finis, désormais bien plus variés que les simples chips, exposés à la vente. On y trouve des cacahuètes grillées, de la sakalapina (farine de maïs à l’avocat), des papitas au goût de poulet et de poisson, du konparet (gâteau épicé au gingembre et à la noix de coco), du chanchanm de maïs (confiserie traditionnelle haïtienne à base de maïs grillé et de cacahuètes), du miel, du sirop de canne à sucre, du chocolat en poudre et en boulettes, du beurre de cacao, de la farine de fruit à pain, de maïs, de manioc et de banane plantain, des aliments pour bébés (élaborés sans produits chimiques sous la supervision de pédiatres et de nutritionnistes), des boissons alcoolisées, des jus de fruits et de l’huile de ricin.

Pour Rébetha Charles, qui a grandi dans une communauté rurale idyllique, le travail de REB Lokak lui touche le coeur. Cependant, diriger un commerce dans un pays insécure implique ses propres défis. Les gangs contrôlent les routes principales, et cela peut faire ralentir les livraisons et réduire la production, car le manque d'accès empêche les produits d'atteindre de nombreuses communautés. En tant qu'entrepreneuse authentique, Charles cherche comment tirer le meilleur de ces obstacles. Elle continue de croire que Haïti a un futur, c'est pourquoi elle persévère, convaincue que l'impossible peut se réaliser grâce à la vision et à force de volonté.